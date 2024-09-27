Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Sivasspor - Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU) - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor - Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Sivasspor'a konuk olan Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Joao Figueiredo kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir, Figueiredo ile kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Sivasspor-Başakşehir maçıyla açıldı. Başakşehir, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

        Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 43 ve 49'da Joao Figueiredo kaydetti.

        Yiğidolar'ın tek sayısı 82. dakikada Queensy Menig'den geldi.

        Ligde 6. maçında 4. galibiyetini alan Başakşehir puanını 13'e çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 9. sıradaki Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk. 76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Koita

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny)

        Goller: Dk. 43 ve 49 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Menig (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 60 Berat Özdemir, Dk. 81 Ba, Dk. 85 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Dk. 90+7 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası