Sivasspor - Başakşehir: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Sivasspor'a konuk olan Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Joao Figueiredo kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Sivasspor-Başakşehir maçıyla açıldı. Başakşehir, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 43 ve 49'da Joao Figueiredo kaydetti.
Yiğidolar'ın tek sayısı 82. dakikada Queensy Menig'den geldi.
Ligde 6. maçında 4. galibiyetini alan Başakşehir puanını 13'e çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 9. sıradaki Sivasspor ise 8 puanda kaldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk. 76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Koita
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 43 ve 49 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Menig (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Berat Özdemir, Dk. 81 Ba, Dk. 85 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Dk. 90+7 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor)