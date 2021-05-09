Ligde dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.
Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.
Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.
SİVASSPOR'U ANTALYASPOR TAKİP EDİYOR
Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.
Sivasspor'un ligde geride kalan periyotta berabere kaldığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Maç
|Skor
|Sivasspor-MKE Ankaragücü
|0-0
|Hatayspor-Sivasspor
|1-1
|Karagümrük-Sivasspor
|1-1
|Trabzonspor-Sivasspor
|1-1
|Sivasspor-Antalyaspor
|0-0
|Sivasspor-Denizlispor
|2-2
|Malatyaspor-Sivasspor
|2-2
|Başakşehir-Sivasspor
|1-1
|Sivasspor-Fenerbahçe
|1-1
|Sivasspor-Erzurumspor
|0-0
|Çaykur Rizespor-Sivasspor
|0-0
|Sivasspor-Hatayspor
|1-1
|Galatasaray-Sivasspor
|2-2
|Sivasspor-Trabzonspor
|0-0
|Sivasspor-Beşiktaş
|0-0
|Denizlispor-Sivasspor
|1-1
|Sivasspor-Başakşehir
|0-0
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