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        Sivasspor'da Djordje Nikolic ameliyat oldu!

        Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic, Belgrad'da ameliyat edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:54 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:54
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        Sivasspor'da Nikolic ameliyat oldu!
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        Sivasspor’un kalecilerinden Nikolic, ameliyat oldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinden sakatlanan Sivasspor’un kalecisi Djordje Nikolic'in yapılan kontrollerinde iç menisküs yırtığı tespit edilmişti. Sporcumuz, tedavi sürecini ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta sürdürmüş ve burada millî takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kalecimiz Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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