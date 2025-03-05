Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

47 yaşındaki çalıştırıcı Sivasspor'un başında ligde 9 maça çıktı. Bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Ömer Erdoğan, 0.67 puan ortalaması tutturdu.