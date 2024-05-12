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        Sivasspor'dan hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:29 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:29
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        Sivasspor'dan hakem tepkisi!
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        Karagöl, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam Türk futbolunun ve hakemlerinin ne olduğunu bilmek, duymak, görmek isteyenlerin bu maçı izlemeleri gerektiğini belirtti.

        Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin verdiği kararların tamamen taraflı olduğunu savunan Karagöl, Rey Manaj'a yapılan pozisyonun kırmızı kart olduğunu öne sürdü.

        Karagöl, auta çıkan toptan gol yediklerini savunarak, "Attığımız nizami golün iptali ve oyuncumuza verilen kırmızı kart. İkinci yarıda yine Rey Manaj'a yapılan bir pozisyonda penaltının verilmemesi. Oyun içerisindeki bütün ikili mücadelelerde rakip tarafına verilen kararlar, neresinden bakarsanız bakın bu akşam tamamen bir facia." dedi.

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        - "Bizi susturamazsınız"

        Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna çağrıda bulunan Karagöl, şunları kaydetti:

        "Bu maçtan sonra bu hakeme vereceğiniz puanları göreceğiz. Bu hakemle ilgili nasıl kararlar vereceksiniz onları da göreceğiz. Bu hakem ilk yarıda bizi Fenerbahçe maçında da katleden hakemdi. O maçtan sonrada çıktık konuştuk, bize cezayı verdiniz ama bizi susturamazsınız. Sivasspor'un hakkını hiçbir zaman hiçbir yerde yedirmeyiz. Bu işi ya doğru ve layıkıyla yapsınlar, ya da bıraksın yapmasınlar. VAR hakemleri sizin de isimleriniz belli, sizin de her maçta yaptıklarınız belli. Ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında da benzer kararlarla maçı döndürdünüz ve gerekli 3 puanı gerekli yerlere aldırdınız. Yeter bizimle uğraşmayın, bizimle uğraşan sonunda cezasını Allah tarafından görür. Bu işte hak var."

        - "Böyle rezillik olmaz"

        Karagöl, hakemlerin her takıma eşit ve adil davranması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle rezillik olmaz, bu adamlar maçtan sonra nasıl evine gidip rahat uyuyor." diye konuştu.

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        Türk futbolunun kaybettiğini dile getiren Karagöl, yabancı VAR hakemlerin geldiğini ve Türk hakemlerin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini ifade etti.

        Bu konuşmasından dolayı kendisine ceza verilmemesi gerektiğini belirten Karagöl, ceza verilmesi gereken kurumların cezalandırılmasını istedi.

        - "Adil olun gördüğünüzü çalın"

        Bu yıl Türk futbolunda rezillikler yaşandığını savunan Karagöl, şunları söyledi:

        "Bunun da sorumluları belli. Adil olun gördüğünüzü çalın, korkmayın, başka hesaplar içerisinde olmayın. Burası Anadolu'nun göbeği, Sivasspor ile kimse oynamasın. Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin bu sene içerisinde bulunduğu durum belli. Neyin bağlantısını kuralım, rezilliklerin hepsi ortada. Futboldan anlayan birisi şu maçı 90 dakika seyretsin benim yaptığım yorumların 100 kat fazlasını yapar. Herkes işini yapacak, hakemsen hakemliğini yapacaksın. Sarı forma giymeyeceksin, başka forma giyeceksin. Bizi maçtan düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve 10 kişi ile ikinci yarıda aslanlar gibi mücadele ettik. Kimin ne hesabı var bizi ilgilendirmiyor, bizi kulübümüzün içerisinde bulunduğu durum ilgilendiriyor. Biz öyle sesi kısık 'yeter' diye bağırmayız. Bizle ilgili karar verirken 10 kere değil, 100 kere düşünecekler. Vicdanlarını nerede bırakıp geliyorlar."

        Karagöl, maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesine karşı olmadıklarını dile getirerek, "Türk futbolunun ve Türk hakemlerin halini görüyorsunuz. Bir maç bu kadar katledilemez. Türk futbolu nasıl gelişecek, seyrettiğiniz hangi maçtan zevk alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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