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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1 SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

YEDEKLER:Muammer, Baver, Mehmet, Caner, Robin, Samba, Ulvestad, N'Jie, Caicedo

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Luan Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Joao Pedro

YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Nazım, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, Rossi, Alioski, King, Serdar Dursun

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor. Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

SİVAS'TA 5 YILDIR KAZANAMIYOR Sarı-lacivertliler, Sivas’ta son galibiyetini Nisan 2018’de 2-1’lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi. DEPLASMAN KARNESİ Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 32 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada rakip filelere 72 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya’da 27 gollü Enner Valencia, takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi de 10 golle katkı sağladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA RAKİPLER İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda da eşleşti. İki maçlık eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ilk maç 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor’un ev sahipliğinde yapılacak.