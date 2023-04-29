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Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Sivasspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 32. haftada Sivasspor'a konuk oluyor. Rakibini 5 yıldır deplasmanda yenemeyen sarı-lacivertliler, hem bu seriye son vermek hem de zirve yarışında iddiasını sürdürmek için kazanmak istiyor. Sivasspor ise güçlü rakibini devirerek düşme hattından iyice uzaklaşmayı hedefliyor. Sivasspor Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare
YEDEKLER:Muammer, Baver, Mehmet, Caner, Robin, Samba, Ulvestad, N'Jie, Caicedo
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Luan Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Joao Pedro
YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Nazım, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, Rossi, Alioski, King, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

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Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.

Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

SİVAS'TA 5 YILDIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertliler, Sivas’ta son galibiyetini Nisan 2018’de 2-1’lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 32 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada rakip filelere 72 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya’da 27 gollü Enner Valencia, takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi de 10 golle katkı sağladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA RAKİPLER

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda da eşleşti. İki maçlık eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ilk maç 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor’un ev sahipliğinde yapılacak.

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