SİVASSPOR - KASIMPAŞA
STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu
SAAT: 16:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: BeIN Sports 2
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SİVASSPOR: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Sefa, Kayode, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
KASIMPAŞA: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu
Kasımpaşa'da ismi ilk 11'de açıklanan Ben Younes sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, Mabil ilk 11'e alındı.
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