SİVASSPOR: 0 - KOPENHAG: 0
(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)
STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Mykola Balakin
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Gradel, James
KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind
Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ediyor.
Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.
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