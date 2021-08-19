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Sivasspor - Kopenhag maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ediyor

Sivasspor - Kopenhag maçı CANLI YAYIN

SİVASSPOR: 0 - KOPENHAG: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Mykola Balakin
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Gradel, James

KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ediyor.

Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.

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