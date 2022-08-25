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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Sivasspor - Malmö FK maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle
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Sivasspor - Malmö FK | CANLI YAYIN

Sivasspor - Malmö FK maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibini konuk ediyor. Kırmızı-beyazlılar turu getirecek üç farklı galibiyet için sahaya çıkıyor. Mücadelenin iki farklı Sivasspor galibiyetiyle bitmesi durumunda ise uzatmalar oynanacak

CANLI YAYIN | Sivasspor - Malmö FK maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö'yü konuk ediyor. İsveç'te sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 3 farklı galibiyet için sahaya çıkıyor.

SAAT: 20.00
HAKEM: Srdjan Jovanovic
STAT: Sivas 4 Eylül
YAYIN: TRT Spor

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SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James

MALMÖ: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin

Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde uzatmaya gidecek mücadeledeki beraberlik ve Malmö galibiyeti sonuçlarında ise Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda ediyor.

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AVRUPA'DAKİ 22. MÜCADELE

Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 22. mücadelesine çıkıyor. Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 21 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 12 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gole engel olamadı.

YİĞİDOLARIN AVRUPA MACERASI

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi Avrupa kupalarına veda etmişti.

GEÇEN SEZON KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE ETTİ

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6
UEFA Avrupa Ligi 9 2 - 7 10 19
UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7
UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 3 1 2 6 9
Toplam 21 7 2 12 22 41

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