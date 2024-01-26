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        Sivasspor, Sırp kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı

        Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki Sırp kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:02
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        Sivas'a Sırp kaleci!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Macar ekibi Ujpest takımında forma giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin’in ardından ikinci transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti. Sivas'a gelen Dorde Nikolic, As Başkan Arif Kaleli'nin katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau'da oynayan Nikolic, 2022 yılından beri Ujpest forması giyiyor.

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