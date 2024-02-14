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        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Modou Barrow ile yollarımızı ayırdık

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile yolların ayrıldığını duyurdu. Uygun, "Bugün itibarıyla bir futbolcu kardeşimiz de takımdan gitmek istediğini yönetime söyledi. Dün akşam böyle bir gelişme yaşandı. Modou Barrow ile yollarımızı ayırıp, kendi elimizde kalan kadromuzla sezon sonuna kadar en güzel şekilde mücadelemizi yaparız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:10
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        "Modou Barrow ile yollarımızı ayırdık"
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        Trendyol Süper Lig'in 9. sırasında yer alan Sivasspor'da Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Gambiyalı futbolcu Modou Barrow’un takımdan ayrılacağını duyuran Uygun, "Sakatlarımız bu hafta itibarıyla idmanlara çıkmaya başladı. İbrahim Akdağ sarı kart cezalısı ve Hatay maçında yok. Hatay maçı çok önemli. Çok iyi bir kadro yapısı olan takıma karşı mücadele edeceğiz. Son hafta aldığımız galibiyet gerçekten bizim için çok anlamlı oldu. Futbol adına her gün gelişiyoruz, üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibarıyla bir futbolcu kardeşimiz de takımdan gitmek istediğini yönetime söyledi. Dün akşam böyle bir gelişme yaşandı. Bugün akşam itibarıyla da ayrılmak isteyen futbolcuyla yollarımızı ayıracağız. Modou Barrow ile yollarımızı ayırıp kendi elimizde kalan kadromuzla sezon sonuna kadar en güzel şekilde mücadelemizi yaparız" şeklinde konuştu.

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        "TARAFTAR İÇİN ÖZEL FORMALAR DİZAYN ETTİRİYORUM"

        Sivasspor’un hedefine ilişkin de konuşan Bülent Uygun, "Hedefimiz bulunduğumuz yerden yukarılara doğru tırmanmak ama bu süreç bizi nereye götürür bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Yapılanma, planlama, ekonomik anlamdaki durumlar. İstemediğimiz adamların ayrılmak istemesi bu sürecin böyle devam etmiş olması bizim bizi etkiledi. Bizim için şu anda Sivasspor’un iyi futbol oynaması ve yukarılara doğru tırmanması ilk hedefimiz. Sattığımız kombinelerle ve iş adamlarının vereceği desteklerle nerelere gideceğimize hep berabere karar vereceğiz. Bir takımın Avrupa’ya gitmesi o şehrin yönetenlerinin verdiği destekle orantılıdır. Kim ne destek verirse o kadar yukarıya doğru gideriz. Vermeden almak Allah’a mahsustur. O yüzden şehrin önde gelenlerinden destek bekliyoruz. Sivas Belediye Başkan adaylarından kombine için bir süreç almıştık. Yaklaşık 2 bin 500 kombine alım sözü geldi. İnşallah onlarla birlikte 12 bin hedefini bulup taraftarlarımıza kombinelerimizi dağıtacağız. Onlar için özel formalar dizayn ettiriyorum. O formalar satışa çıkacak. Çocuklarımız için de formalar hazırlıyoruz. Hedefimiz Haziran 1 itibariyle yurt dışından gelen Yiğidolar’a hem kombine satmak hem de forma satmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "TESİSLERE LABORATUVAR KURMAYA KARAR VERDİK"

        Uygun son olarak kulüp tesislerine sportif gelişim laboratuvarı kuracaklarını duyurarak, "Tesislerimizde bulunan halı sahaların komple yenilenerek Sivaslı gençlerin çalışması için ve onların gelişimi için bir laboratuvar kurmaya karar verdik. Tesiste bulunan halı sahanın da Sivaslı gençleri yetiştirmek için komple kapatacağız. Malum kış ayları soğuk geçiyor. İnşallah yeni bir halı saha dizaynını Sivas’ımıza kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

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