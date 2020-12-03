Sivasspor Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivas maçı şifresiz mi? İlk 1

Sivasspor Villareal maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Sivasspor, 5. maçında sahasında galibiyet arayacak. Peki 20:55'de başlayacak zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR VILLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçına sahne olacak Sivasspor Villareal maçı bu akşam 20:55'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

RIZA ÇALIMBAY TAKIMININ BAŞINDA DEĞİL

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay bu akşam takımının başında sahada olamayacak. Diğer yandan kırmızı-beyazılar maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan da yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

VILLARREAL 10 PUANLA LİDER

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor. Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan

1- Villarreal 10

2- Maccabi Tel-Aviv 7

3- Demir Grup Sivasspor 6

4- Karabağ 0

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.