Sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri dijital ortama taşındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli ve yabancı sivil havacılık personelinin sağlık muayene işlemleri Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında, eğitim ve araştırma hastanelerinde, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerde ve şehir hastanelerinde güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla "Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayene Sistemi" e-Rapor Sistemi'nde devreye alındı.

SAĞLIK MUAYENELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLECEK

Sivil Havacılık Personeli Sağlık Muayene Sistemiyle, Türkiye'de sertifikasyona tabi yerli ve yabancı sivil havacılık personelinin sağlık muayeneleri artık yüksek güvenlik standartlarıyla elektronik ortamda yürütülecek.

Muayene, tetkik ve görüntüleme sonuçları, güvenli ve hızlı bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne dijital olarak teslim edilecek.

Hava sağlık modülü ana paydaşları Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olacak.