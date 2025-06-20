Sivil polis nasıl olunur? Sivil polis olma şartları nelerdir?

Sivil polislik, kamu düzenini koruma ve suçun önlenmesi amacıyla yürütülen görevlerde özel bir yere sahiptir. Üniforma taşımadan görev yapan bu polisler, halk arasında dikkat çekmeden gözlem yapma ve delil toplama sorumluluğuna sahiptir. Polis olmak isteyen pek çok kişi, sivil görev alanında çalışmayı hedefleyebilir. Ancak bu mesleği icra etmek için belirli kriterlerin yerine getirilmesi ve özel eğitim süreçlerinden geçilmesi gerekir. Türkiye'de sivil polis olabilmek için öncelikle Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) gibi kurumlardan mezun olmak ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreci tamamlamak gerekir. Peki, sivil polisliğe adım atmak için hangi yollar izlenmeli?

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SİVİL POLİS NEDİR?

Sivil polis, görevlerini halk arasında ve sivil kıyafetle yürüten, kimliğini gizleyerek çalışan emniyet mensubudur. Üniforma giymezler, genellikle suçla mücadele kapsamında gözlem yapmak, bilgi toplamak ve operasyonlara destek vermek gibi görevler üstlenirler. Sivil polislerin görünürde sıradan vatandaşlardan farkı yoktur. Bu sayede organize suçlar, uyuşturucu ticareti, fuhuş, terör faaliyetleri gibi yasa dışı oluşumların tespitinde önemli rol oynarlar. Kimliklerinin gizli tutulması sayesinde görevlerini etkili bir şekilde sürdürürler. Genellikle Asayiş Şube, Narkotik, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görev alırlar.

SİVİL POLİS NASIL OLUNUR? Sivil polis olabilmek için öncelikle polis memuru olarak Emniyet Teşkilatı'na katılmak gerekir. Bunun için izlenmesi gereken yollar şunlardır: REKLAM Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) veya Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) gibi polis eğitim kurumlarından mezun olunmalıdır.

Bu okullara girmek için KPSS ve YKS gibi sınavlarda başarılı olmak gerekir.

Sağlık, boy-kilo dengesi, yaş kriteri ve fiziki yeterlilik testlerinden geçilmelidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine katılan her polis adayı başlangıçta üniformalı olarak görev yapar.

Görevde başarı, disiplin ve ihtiyaç durumuna göre adaylar sivil görev alanlarına kaydırılabilir. Sivil polislik doğrudan başvurulan bir pozisyon değildir; zaman içinde yetenek, tecrübe ve güvenilirlik gibi kriterlere göre ilgili birimlere yönlendirme yapılır. Dolayısıyla polisliğe adım atan herkes doğrudan sivil polis olamaz. SİVİL POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR? Sivil polis olmak için temel olarak polis memuru olmaya hak kazanmak gerekir. Bunun dışında belirli kişisel, fiziksel ve mesleki şartlar söz konusudur: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (PMYO için), ön lisans/lisans mezuniyeti (POMEM ve PAEM için)

KPSS'den yeterli puanı almak (POMEM için genellikle en az 60-65 puan)

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olmak

Boy ve kilo oranının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği sınırlar içinde olması

Sağlık yönetmeliğine uygun olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak Sivil görev alacak adayların ayrıca gizlilik kurallarına uyum sağlayabilecek, stres altında çalışabilecek ve detaylara dikkat edebilecek karakter özelliklerine sahip olması da önemlidir. Görev sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlara karşı soğukkanlılıkla hareket edebilmeleri beklenir. REKLAM SİVİL POLİS NE İŞ YAPAR? Sivil polisler birçok farklı görev alanında aktif olarak çalışırlar. Görevleri, genel olarak suçun tespit edilmesi, delil toplanması, suçluların yakalanması ve operasyonlara destek verilmesini kapsar. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: Kalabalık içinde gözlem yaparak suç faaliyetlerini tespit etmek

Delil toplamak ve iz sürmek

Gizli kimlikle operasyonlara katılmak

Takip, dinleme ve izleme faaliyetleri yürütmek

Bilgi akışını analiz ederek riskleri önceden saptamak

Sokak suçları, organize suçlar, narkotik suçlar gibi konularda özel görevler almak

Suçlularla doğrudan temas kurarak istihbarat sağlamak Sivil polislerin görev alanı geniştir ve genellikle riskli operasyonlarda önemli rol oynarlar. Özellikle organize suç çeteleri, kaçakçılık ve terörle mücadele gibi kritik konularda çalışmaları, emniyet teşkilatı için stratejik değer taşır.