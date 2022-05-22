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Sivrisinek ve böcekleri doğal olarak uzaklaştıran bitkiler

Bitkilerin ve çiçeklerin sadece havayı temizleyip uykuya dalmanıza yardımcı olmadığını, aynı zamanda böcekleri ve sivrisinekleri evinizden uzaklaştırabileceklerini biliyor muydunuz? Güçlü bir koku yayan veya sadece böceklerin koklayabileceği kimyasal bir bileşiğe sahip olan bu bitkilerle sağlığı tehlikeye atabilecek ilaçları evinize sokmaya gerek yok! İşte sivrisinek ve böcekleri doğal olarak uzaklaştıran 15 bitki...

HABERTURK.COM
  • 01
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    KEDİ NANESİ

    Kediler, kedi nanesini severken sivrisinekler bu bitkiden nefret eder. Bu nedenle kedi nanesini bahçenize veya evinizin içinde kullanabilirsiniz. Ya da suyla karıştırıp sivrisineklerin olduğu yerlere püskürtebilirsiniz. 
  • 02
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    KASIMPATI

    Kasımpatı sadece güzel çiçeklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir böcek kovucu görevi görürler. Böceklerin sevmediği piretrin adı verilen bir madde üretirler. Böcekleri kovmak için kasımpatıları diğer bitkilerin yanına ekebilir ya da çiçeklerini sıcak suya ekleyerek karışımı giysilere püskürtebilirsiniz.
  • 03
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    NANE

    Nane genellikle yemeklerde kullanılır ancak karıncaları engelleme konusunda da harikalar yaratır. Karınca olan yerlere nane serptiğinizde sonucu hemen görebilirsiniz. Bu bitkinin yaydığı güçlü koku, istenmeyen böcekleri uzaklaştıracaktır. Ayrıca nane yerine nane yağı da kullanabilirsiniz. 
  • 04
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    LAVANTA

    Lavanta, pire, meyve sineği ve hamamböceğini uzaklaştıran 'linalol' adlı bir bileşen içerir. Bu nedenle böcek oluşumunu engellemek için bahçenize lavanta ekebilirsiniz. Ayrıca bir avuç lavanta alıp suyla dolu bir sprey şişesine koyabilir, karışımı cildinize veya mobilyalarınıza sıkabilirsiniz.
  • 05
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    BERGAMOT

    Arı balsamı olarak da bilinen bergamot, sinekleri ve arıları cezbeder. Ayrıca yer altı zararlılarını uzak tutabilen timol maddesi içerirler.
  • 06
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    ADAÇAYI

    Adaçayı, sivrisineklerin ve böceklerin sevmediği 'karyofilen' adı verilen doğal bir bileşene sahiptir. Bu bileşen yüksek ısıda daha iyi aktive olur. Bu nedenle evinizde adaçayı yakarak böceklere veda edebilirsiniz. 
  • 07
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    BİBERİYE

    Biberiye yemeklere güzel bir aroma katmakla kalmıyor, aynı zamanda sivrisinekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırıyor. Böceklerden doğal yolla kurtulmak için bir litre suya bir bardak kuru biberiye ekleyin, kaynatın, soğumaya bırakın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Karışımı doğrudan cildinize veya evcil hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz.
  • 08
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    LİMON OTU

    Limon otu, sahip olduğu sitronellal bileşeni sayesinde güzel bir koku yayar ancak böcekler bu aromayı pek sevmez. Kokunun daha güçlü olabilmesi için yapraklarını ezebilirsiniz.
  • 09
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    HODAN

    Bahçenizde domates veya lahana yetiştiriyorsanız, hodan en iyi arkadaşınız olacaktır. Zararlı böcekleri uzaklaştırdıkları için onları sebzelerinizin yanına ekebilirsiniz.
  • 10
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    FESLEĞEN

    Fesleğenin kokusu o kadar güçlüdür ki, hem yemeklerde ağzınızı sulandırır hem de böcekleri kaçırır. Yapraklarında 4 adet kovucu bileşen bulunur. Sivrisineklerin evinize girmesini önlemek için pencere kenarlarına biraz fesleğen koyabilirsiniz.
  • 11
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    KADİFE ÇİÇEĞİ

    Kasımpatı gibi, kadife çiçeği de piretrin içerir ve böcek kovmak için kullanılabilir. Doğal kür için bir avuç kadife çiçeği ve suyu karıştırıp 2 gün karanlık, serin bir yerde ara sıra sallayarak dinlenmeye bırakın. Karışımı bir sprey şişesine koyun ve böceklerin olduğu yere püskürtün. 
  • 12
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    KEKİK

    Birçok kişi yemeklerine eklemek için evde kekik yetiştirir. Ancak böcekler bu bitkinin kokusunu sevmez. Böcekleri kekik ile evden uzaklaştırmak için bir avuç kekik yaprağını ezin. Daha sonra güneşli bir yerde su dolu kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyip süzün ve suyu bir sprey şişesi yardımıyla böceklerin olduğu yerlere püskürtün. Ayrıca böceklerin olduğu yere kuru kekik serpebilirsiniz.
  • 13
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    PELİN OTU

    Kedi veya köpek sahibiyseniz pelin otu mutlaka işinize yarayacaktır. Bu bitki hayvanlardan pireleri uzaklaştırır. Ancak koku hayvanlara ağır gelebileceğinden fazla kullanmamaya dikkat etmekte fayda var. 
  • 14
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    SOLUCAN OTU

    Solucan otu da, sinek kovucu özelliğiyle ünlüdür. 

     
  • 15
    Suyun içerisine eklerseniz... Şaşırtan etki!

    DİŞ İPİ ÇİÇEĞİ

    Diş ipi çiçeği genellikle parfümlerde kullanılır ancak sivrisinek kovucu olarak da tavsiye edilir. Diş ipi çiçeğini vazolara koyabilir ya da suyunu çıkarıp etrafa püskürtebilirsiniz. 

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