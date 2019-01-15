'Ahlat Ağacı' 9 dalda SİYAD ödüllerine aday

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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adaylarını seçtiler.
Nuri Bilge Ceylan’ın dokuz dalda toplam on adaylık elde eden “Ahlat Ağacı” filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Emre Erdoğdu’nun “Kar” ve Tolga Karaçelik’in “Kelebekler” filmleri izledi.
“Daha”, “Müslüm Baba”, “Son Çıkış” ve “Yol Kenarı” üçer, “Bizim İçin Şampiyon” ve “Sofra Sırları” ikişer, “Arada”, “Arif v 216” ile “Aydede” birer dalda aday çıkardılar.
HAZAR ERGÜÇLÜ İKİ FİLMLE, İKİ DALDA BİRDEN ADAY
Hazar Ergüçlü, hem “Kar”daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, hem de “Ahlat Ağacı”ndaki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday seçilerek iki film üzerinden iki ayrı dalda adaylık elde etti.
Bu arada En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Hazar Ergüçlü’nün yanısıra Bennu Yıldırım da “Ahlat Ağacı”ndaki performansıyla aday seçildi ve böylece Ahlat Ağacı oyuncuları bir dalda iki adaylık elde etmiş oldular.
51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
EN İYİ FİLM
Ahlat Ağacı
Anons
Güvercin
Kar
Kelebekler
EN İYİ YÖNETİM
Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı
Mahmut Fazıl Coşkun - Anons
Emre Erdoğdu- Kar
Tolga Karaçelik - Kelebekler
Banu Sıvacı - Güvercin
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