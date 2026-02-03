SİYAD, 2025’in en iyi uluslararası filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD), 1968’den beri düzenlediği yılın en iyi filmleri oylamasında Türkiye’de gösterime giren tüm yapımlar çeşitli kategorilerde değerlendiriliyor. Bu yıl 58. kez sahiplerini bulacak ödüllerin SİYAD üyelerinin oylarıyla ortaya çıkan ilk kazananları belli oldu. En İyi Uluslararası Film kategorisinde yıl içinde sinema salonlarında vizyona giren ve dijital platformlarda gösterilen uluslararası filmler ayrı kategorilerde değerlendirmeye alınırken ödül de iki farklı dalda veriliyor.

Vizyona giren filmler arasında yapılan oylamada Paul Thomas Anderson’ın yönettiği ‘Savaş Üstüne Savaş’ (One Battle After Another), 2025’in en iyi uluslararası yapımı seçildi. ABD’li yönetmenin geçtiğimiz yıla damga vuran ve tam 13 dalda Oscar’a aday gösterilen filmi SİYAD üyelerine göre de yılın filmi oldu. Listenin ikinci sırasında ise Cannes Film Festivali’nde Grand Prix ödülüne layık görülen, Joachim Trier imzalı ‘Manevi Değer’ (Sentimental Value) yer aldı. Türkiye’de 17 Ocak 2025’te vizyona giren Payal Kapadia imzalı ‘Aydınlık Hayallerimiz’ (All We Imagine as Light) de oylamada üçüncü oldu.