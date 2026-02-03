SİYAD, 2025’in en iyi uluslararası filmlerini seçti
SİYAD'ın geleneksel yılın en iyi filmleri oylamasının ilk kazananları belli oldu. 2025'in en iyi uluslararası filmi 'Savaş Üstüne Savaş' seçilirken Türkiye'deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan en iyi uluslararası film ise 'Tren Düşleri' oldu
Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD), 1968’den beri düzenlediği yılın en iyi filmleri oylamasında Türkiye’de gösterime giren tüm yapımlar çeşitli kategorilerde değerlendiriliyor. Bu yıl 58. kez sahiplerini bulacak ödüllerin SİYAD üyelerinin oylarıyla ortaya çıkan ilk kazananları belli oldu. En İyi Uluslararası Film kategorisinde yıl içinde sinema salonlarında vizyona giren ve dijital platformlarda gösterilen uluslararası filmler ayrı kategorilerde değerlendirmeye alınırken ödül de iki farklı dalda veriliyor.
Vizyona giren filmler arasında yapılan oylamada Paul Thomas Anderson’ın yönettiği ‘Savaş Üstüne Savaş’ (One Battle After Another), 2025’in en iyi uluslararası yapımı seçildi. ABD’li yönetmenin geçtiğimiz yıla damga vuran ve tam 13 dalda Oscar’a aday gösterilen filmi SİYAD üyelerine göre de yılın filmi oldu. Listenin ikinci sırasında ise Cannes Film Festivali’nde Grand Prix ödülüne layık görülen, Joachim Trier imzalı ‘Manevi Değer’ (Sentimental Value) yer aldı. Türkiye’de 17 Ocak 2025’te vizyona giren Payal Kapadia imzalı ‘Aydınlık Hayallerimiz’ (All We Imagine as Light) de oylamada üçüncü oldu.
Türkiye’deki ilk gösterimi 2025 yılında dijital platformlarda yapılan uluslararası filmlerin dahil edildiği oylama sonucunda ise yönetmenliğini Clint Bentley’nin üstlendiği ‘Tren Düşleri’ (Train Dreams) yılın en iyisi seçildi. Listenin ikinci sırasında Kelly Reichardt imzalı ‘The Mastermind’ yer alırken, Guillermo del Toro’nun 9 dalda Oscar’a aday gösterilen filmi ‘Frankenstein’ da üçüncü oldu.
SİYAD üyelerinin hem vizyon hem de dijital platformlarda gösterilen yerli yapımlar arasından en iyileri seçeceği oylama ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Ödüllerin tamamı mart ayında düzenlenecek 58. SİYAD Ödülleri töreninde sahiplerine verilecek...
2025 yılında sinema salonları ve dijital platformlarda seyirciyle buluşan uluslararası filmlerin SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen En İyi 10 Film listeleri şu şekilde: