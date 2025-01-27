SİYAD En İyi Kısa Film adayları açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) bünyesinde oluşturulan kurullar, yıl boyunca ülke genelinde gösterimi gerçekleştirilen yapımlar arasından yılın en iyisi olmaya aday filmleri belirledi. Belgesel sinemada beş kısa, beş uzun metraj olmak üzere 10 film iki ayrı kategoride aday gösterildi. Kısa film listesinde ise 10 film yer aldı. Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü kategorisinde ise üçü uzun, ikisi kısa metraj olmak üzere beş film aday gösterildi.

SİYAD üyeleri bu filmleri oylayarak yılın en iyilerini seçecek. Kazananlar mart ayında gerçekleştirilecek SİYAD 57. Türkiye Sineması Ödülleri töreninde açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek. Aynı törende sahiplerini bulacak ulusal uzun metraj film ödülleri adayları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

REKLAM

SİYAD 57. TÜRKİYE SİNEMA ÖDÜLLERİ

ULUSAL UZUN BELGESEL ÖDÜLÜ ADAYLARI

Bizim İsmail (Yön: Fatin Kanat, Önder İnce)

Dargeçit (Yön: Berke Baş)

Domates Biber Depresyon (Yön: Aybüke Avcı)

Görünür Görünmez (Yön: Kolektif)

Zamanın Kıyısında Sınav (Yön: İlkay Nişancı)

ULUSAL KISA BELGESEL ÖDÜLÜ ADAYLARI

Küçük Buluntular (Yön: Sevgi Ortaç)

Sınırdaki Yıldız (Yön: Bêrîvan Saruhan)

Sweet Home Adana (Yön: Nagehan Uskan)

Şehir ve Mesih (Yön: Aylin Kuryel, Raşel Meseri)

Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)

ULUSAL KISA FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

Aç Açına (Yön: Ahmet Togaç)

REKLAM

Bir Aile (Yön: Murat Çetinkaya)

Dilan Hakkında Konuşmalıyız (Yön: Umut Şilan Oğurlu)

Eksi Bir (Yön: Ömer Ferhat Özmen)

Morî (Yön: Yakup Tekintangaç)

Mükemmel (Yön: Ece Dizdar)

Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)

Noksan (Yön: Cem Demirer)

Recce (Yön: Efecan Yıldız)