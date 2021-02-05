SİYAD üyelerinin 2020 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterilen tüm yerli yapım filmler üzerinden yaptığı oylama sonucunda 53. Türkiye Sineması Ödülleri’nin 11 daldaki adaylarını belirledi.

Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

Yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı 'Nasipse Adayız' ile yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün üstlendiği 'Nuh Tepesi' 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' dahil 10'ar dalda aday gösterildi.

Nasipse Adayız’ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Kesal, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında üç adaylık elde etti.

Nuh Tepesi'nin iki oyuncusu Ali Atay ve Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında birbirlerine rakip oldu.

Haluk Bilginer-Ali Atay (Nuh Tepesi)

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD ödülleri adayları önümüzdeki günlerde belirlenecek. Tüm dallarda 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’ni kazananlar ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında yapılacak törende açıklanacak

EN İYİ FİLM

Aether

Bina

Bozkır

Nasipse Adayız

Nuh Tepesi

EN İYİ YÖNETMEN

Orçun Behram / Bina

Cenk Ertürk / Nuh Tepesi

Eylem Kaftan / Kovan

Ercan Kesal / Nasipse Adayız

Ali Özel / Bozkır

EN İYİ SENARYO

Ali Aydın / Kronoloji

Cenk Ertürk / Nuh Tepesi

Can Evrenol, Kutay Uçum / Peri: Ağzı Olmayan Kız

Ercan Kesal / Nasipse Adayız

Ali Özel / Bozkır

EN İYİ KADIN OYUNCU

Merve Dizdar / Eltilerin Savaşı

Cemre Ebüzziya / Kronoloji

Gupse Özay / Eltilerin Savaşı

Elif Sevinç / Peri: Ağzı Olmayan Kız

Meryem Uzerli / Kovan

Cem Yılmaz (Karakomik Filmler 2)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Ali Atay / Nuh Tepesi

Haluk Bilginer / Nuh Tepesi

Ercan Kesal / Nasipse Adayız

Mücahit Koçak / Bozkır

Cem Yılmaz / Karakomik Filmler 2

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Hande Doğandemir / Nuh Tepesi

Özay Fecht / Peri: Ağzı Olmayan Kız

Hümeyra / Biz Böyleyiz

Nazan Kesal / Nasipse Adayız

Selin Yeninci / Nasipse Adayız

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tansu Biçer / Kronoloji

Çağlar Çorumlu / Karakomik Filmler 2

İnanç Konukçu / Nasipse Adayız

Mehmet Özgür / Nuh Tepesi

Hakan Emre Ünal / Bozkır

Bozkır

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Barbu Balasoiu / Nasipse Adayız

İlker Berke / Kapan

Federico Cesca / Nuh Tepesi

Ümit Çakmaksoy / Bozkır

Engin Özkaya / Bina

EN İYİ MÜZİK

Esat Bargun, Uğur Ataş / Sıfır Bir

Ozan Çolakoğlu / Aşk Tesadüfleri Sever 2

Can Demirci / Bina

Emir Ersoy / Kovan

Nilipek / Biz Böyleyiz

EN İYİ KURGU

Ali Aga / Nasipse Adayız

Naim Kanat / Sıfır Bir

Yorgos Mavropsaridis / Nuh Tepesi

Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı / Bozkır

Jan Ruschke, Selda Taşkın / Kronoloji

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Ufuk Bildibay / Bina

Elif Domaniç / Peri: Ağzı Olmayan Kız

Oya Köseoğlu / Nasipse Adayız

Ahmet Yesevi Özel / Bozkır

Seda Saçlı / Nuh Tepesi