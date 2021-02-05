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SİYAD 'Türkiye Sineması Ödülleri' adayları açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD),53. Türkiye Sineması Ödülleri’nin 11 daldaki adaylarını belirledi. 'Nasipse Adayız' ve 'Nuh Tepesi' 10'ar dalda aday gösterildi.

SİYAD 'Türkiye Sineması Ödülleri' adayları açıklandı

SİYAD üyelerinin 2020 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterilen tüm yerli yapım filmler üzerinden yaptığı oylama sonucunda 53. Türkiye Sineması Ödülleri’nin 11 daldaki adaylarını belirledi.

Ercan Kesal (Nasipse Adayız)
Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

Yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı 'Nasipse Adayız' ile yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün üstlendiği 'Nuh Tepesi' 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' dahil 10'ar dalda aday gösterildi.
Nasipse Adayız’ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Kesal, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında üç adaylık elde etti.
Nuh Tepesi'nin iki oyuncusu Ali Atay ve Haluk Bilginer 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında birbirlerine rakip oldu.

Haluk Bilginer-Ali Atay (Nuh Tepesi)
Haluk Bilginer-Ali Atay (Nuh Tepesi)

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD ödülleri adayları önümüzdeki günlerde belirlenecek. Tüm dallarda 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’ni kazananlar ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında yapılacak törende açıklanacak

EN İYİ FİLM

Aether
Bina
Bozkır
Nasipse Adayız
Nuh Tepesi

EN İYİ YÖNETMEN

Orçun Behram / Bina
Cenk Ertürk / Nuh Tepesi
Eylem Kaftan / Kovan
Ercan Kesal / Nasipse Adayız
Ali Özel / Bozkır

EN İYİ SENARYO

Ali Aydın / Kronoloji
Cenk Ertürk / Nuh Tepesi
Can Evrenol, Kutay Uçum / Peri: Ağzı Olmayan Kız
Ercan Kesal / Nasipse Adayız
Ali Özel / Bozkır

EN İYİ KADIN OYUNCU

Merve Dizdar / Eltilerin Savaşı
Cemre Ebüzziya / Kronoloji
Gupse Özay / Eltilerin Savaşı
Elif Sevinç / Peri: Ağzı Olmayan Kız
Meryem Uzerli / Kovan

Cem Yılmaz (Karakomik Filmler 2)
Cem Yılmaz (Karakomik Filmler 2)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Ali Atay / Nuh Tepesi
Haluk Bilginer / Nuh Tepesi
Ercan Kesal / Nasipse Adayız
Mücahit Koçak / Bozkır
Cem Yılmaz / Karakomik Filmler 2

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Hande Doğandemir / Nuh Tepesi
Özay Fecht / Peri: Ağzı Olmayan Kız
Hümeyra / Biz Böyleyiz
Nazan Kesal / Nasipse Adayız
Selin Yeninci / Nasipse Adayız

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tansu Biçer / Kronoloji
Çağlar Çorumlu / Karakomik Filmler 2
İnanç Konukçu / Nasipse Adayız
Mehmet Özgür / Nuh Tepesi
Hakan Emre Ünal / Bozkır

Bozkır
Bozkır

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Barbu Balasoiu / Nasipse Adayız
İlker Berke / Kapan
Federico Cesca / Nuh Tepesi
Ümit Çakmaksoy / Bozkır
Engin Özkaya / Bina

EN İYİ MÜZİK

Esat Bargun, Uğur Ataş / Sıfır Bir
Ozan Çolakoğlu / Aşk Tesadüfleri Sever 2
Can Demirci / Bina
Emir Ersoy / Kovan
Nilipek / Biz Böyleyiz

EN İYİ KURGU

Ali Aga / Nasipse Adayız
Naim Kanat / Sıfır Bir
Yorgos Mavropsaridis / Nuh Tepesi
Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı / Bozkır
Jan Ruschke, Selda Taşkın / Kronoloji

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Ufuk Bildibay / Bina
Elif Domaniç / Peri: Ağzı Olmayan Kız
Oya Köseoğlu / Nasipse Adayız
Ahmet Yesevi Özel / Bozkır
Seda Saçlı / Nuh Tepesi

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