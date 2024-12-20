Siyah Kalp 14. bölüm izle ekranı! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 14. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 14. Bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizinin son bölümünde Cihan'ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur; Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. İşte,19 Aralık 2024 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp 14. bölümü ile ekrana geldi. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği Tims&B Productions imzalı dizinin 14. bölümünde Melek ve Cihan aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder. Siyah Kalp 14. bölüm izle ekranı son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. İşte, Show TV Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça…
SİYAH KALP'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Siyah Kalp’in 14. Bölümünde;
Cihan’ın ifadesiyle Şansalanlar memnun olur; Sumru, Nuh ve Tahsin yıkılır. Melek ve Cihan ise aşklarına rağmen birbirlerine derin yaralar açmaya devam eder.
Cihan’ın Melek’e olan öfkesi dinmezken Melek’in de Cihan’a olan hayal kırıklığı katlanır.
Nuh, kardeşini yalnız bırakmaz ama Cihan’a karşı intikam arzusuyla dolar.
Sevilay ise Cihan’ı yaptığı yanlışlardan döndürmeye çalışır.
Ama Cihan’ın hem aşkı hem de öfkesi öğreneceği gerçeklerle sınanacaktır.
Sumru’nun, Tahsin ve ikizlerin yanında olması Şansalanları rahatsız eder.
Sumru, Şansalanlara karşı boyun eğmez ama karşısına çıkacak diğer tehlikeler eski yaraların hatırlanmasına sebep olacaktır.
SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE
19 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 14. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.