Show TV’nin her Perşembe akşamı izleyicilerle buluşturduğu Siyah Kalp, 16 Ocak Perşembe akşamı 17. bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler için Siyah Kalp 17. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…