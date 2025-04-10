Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bayram tatili sonrası bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 27. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Cihan, Melek ile huzur içinde yaşamaya çalışsa da ailesinin sorumlulukları onun peşini bırakmaz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…