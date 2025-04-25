Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 24 Nisan Perşembe akşamı 29. bölümü ile ekrana geldi. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin son bölümünde Nuh bayıldığını herkesten saklar. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 29. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.