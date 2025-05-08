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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 31. BÖLÜM CANLI İZLE: Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD ve kesintisiz! Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp 31. bölüm seyret

        Siyah Kalp 31. bölüm canlı izle ekranı! Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için Siyah Kalp 31. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Tims&B Productions imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. 31. bölümde Bütün aile Sumru'ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya'ya giderek özür diler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:51
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        Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, Nuh’un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır. Siyah Kalp 31. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…

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        SİYAH KALP’İN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bütün aile Sumru’ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya’ya giderek özür diler.

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        Sumru onlara karşı yaşadığı hayal kırıklığını ve kırgınlığını haykırırken herkes onun ne kadar haklı olduğunun farkındadır.

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        Nuh’un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır.

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        Doktordan duydukları Sevilay’ı ne kadar üzse de ne olursa olsun Nuh’un yanında olup onunla mücadele edecektir.

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        Nuh ise hayatındaki diğer sorunları çözmeye odaklanmak ister.

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        Bir yandan Sumru’ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan’ın Almanya’dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir.

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        Bu durum bir karmaşaya sebep olsa da Melek kimseye karşı taviz vermeyecektir.

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        Nihayet kızının yaşadıkları için kahrolur.

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        O artık kimsenin Sumru’ya zarar vermesine izin vermeyecek, bunun için gerekirse dönüşü olmayan bir yola girecektir.

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        SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 31. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 31. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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