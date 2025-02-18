'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

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'SİYAH KALP'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nihayet’in ortaya çıkarmasıyla tüm aile gerçekleri öğrendi. Bünyamin, Samet’in yıllardır bu gerçeği saklamasına tepki gösterirken geçmişin de hesabını sordu. Samet’ten tek hesap soran Bünyamin olmadı, başta Sumru ve Nihayet de kendilerine yapılan haksızlıkları hatırlattı. Bu sırada durumu ağırlaşan Samet hastaneye kaldırıldı ve tek düşündüğü şey Bünyamin’in böbreğini verip vermeyeceği oldu. Bünyamin öne sürdüğü şartların kabul edilmesinden sonra böbreğini vereceğini söyledi. Cihan hızla onun isteklerini yerine getirdi ve beklenen nakil gerçekleşti. Sağlığına kavuşan Samet hastaneden çıktı. Nihayet’i konaktan göndermek istedi ancak Bünyamin ve torunlarının arkasında durmasıyla Nihayet konakta kalmaya devam etti. Nuh ise Sevilay’a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Ancak Nuh’un kafasındaki soru işaretlerini dile getirmesiyle ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. Nuh’un söyledikleri Sevilay’ı derinden etkiledi. Cihan’a olan duygularına daha fazla direnemeyen Melek, onu affetti. Cihan ve Melek aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Bir anda rahatsızlanan Melek acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tahsin’in otelin adını değiştirdiğini gören Samet öfkeden deliye döndü. Karşısında Tahsin’i gören Samet, otelin tabelasını indirmek istedi ancak istediği olamadı. Şansalanlar için planları bitmeyen Tahsin, Şansalan konağını da satın aldığını açıkladı. Samet ve Hikmet büyük bir şok yaşadı. Tahsin ise ikiliye konağı boşaltmalarını söyledi.