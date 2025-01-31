Siyah Kalp 18. bölümde neler oldu? Siyah Kalp son bölümü kesintisiz izle
Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen Siyah Kalp, bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yaşanan gelişmeler heyecanı artırırken, son bölümü izlemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Siyah Kalp son bölümde yaşananlar ve diziyi kesintisiz, reklamsız ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
Show TV'nin başarılı dizilerinden biri olan Siyah Kalp, dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 18. bölümde yaşananlar, seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, Siyah Kalp son bölümde olanlar ve yeni bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
SİYAH KALP’İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya’ya dönmeye karar verir.
Melek ise Cihan’ın mektubunu okuduktan sonra yaşanılanları geride bırakıp aşkı için Cihan’ın peşinden havaalanına gider.
Fakat Cihan’ı son anda durdurması zor olacaktır.
Sevilay, Nuh ve Melek’e destek olmaktadır.
Nuh ise Şansalanlar’ın onlara daha fazla zarar vermemesi için sınırlarını net bir şekilde gösterir.
Sumru ve Samet’in boşanma davasının duruşması gerçekleşir.
Sumru her ne kadar yeni bir hayata başlayacağı için mutlu olsa da Samet ona rahat vermemeye kararlıdır.
Herkes bütün sırların ortaya saçıldığını düşünürken yaşananlar geçmişin sayfalarını bir kez daha aralayacaktır.
Hem Şansalanlar’ı hem de onların hayatındaki insanları büyük değişimler beklemektedir.
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