'Siyah Kalp'te tansiyon düşmüyor

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 13'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 2 saat 15 dakika övgü dolu yorumlar alarak TT listesine girdi.

'SİYAH KALP’İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Cihan’ın vurulduğu haberi konağa bomba gibi düştü. Hastaneye götürülen Cihan tedaviye alındı. Yaptığından pişman olan Melek kendini bilmez bir halde önce intihar etmeye kalkıştı fakat bebeğine kıyamadı. Ardından yaptığını itiraf etmek için emniyet merkezinin yolunu tuttu. Olanlardan haberdar olan Tahsin, Melek’in itiraf etmesini engelledi. Tahsin, Melek’in itiraf etmesini engelledi;

REKLAM Harika’nın annesinin Sumru olmadığı bilgisiyle Enise’nin kapısına dayanan Samet ve Hikmet, ona Sumru’yu evden kovmasını söyledi. Enise buna karşı çıkınca iki kardeş, getirdikleri iş makinesiyle Enise’nin evini yıktırmaya başladı. Samet, Enise’nin evini başına yıktı; Sumru, konağa gidip Nihayet’e ve herkese iftiraya uğradığını haykırdı. Ne olursa olsun konağa dönmeyeceğini de söyledi. Enise’ye de gidemeyen Sumru bir pansiyonda kalmaya başladı. Halıcı Gürcan Bey, Sumru’nun pansiyonda kaldığını öğrenince onu dükkana ait turist evinde kalması için ikna etti. Sumru’yu görmeye giden Nihayet, ona Hikmet’i kendi yöntemleriyle yok edeceğini bu yüzden böyle davrandığını söyledi. Konağın giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarında görünen Melek, polis tarafından gözaltına alındı. Kendine gelen Nuh, Melek’in başına gelenleri öğrenince yıkıldı. Tahsin, Nuh ve Sumru; Melek’e destek olmak için büyük bir çaba sarf etti.

İki kardeşin buluşması; REKLAM Sevilay, Cihan’ın iyileşmesiyle derin bir nefes aldı. Nuh’a ulaşamayan Sevilay, evden kaçmak isterken Hikmet'e yakalandı. Hikmet, Sevilay’ı yeniden odasına kilitledi. Herkes Melek’in duruşması için mahkeme salonuna geldi. Hakim karşısına çıkan Melek, kendisine söylendiği gibi olanları inkar etti. İyileşip ayaklanan Cihan duruşmaya geldi. Melek ve Cihan bir kez daha karşı karşıya kaldılar.

İşte geceye damga vuran final sahnesi; 14. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on dördüncü bölümün tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek, zor da olsa Nuh’a hamile olduğunu açıklıyor. Nuh, her zamanki gibi ona destek oluyor ve iki kardeş arasındaki bağ yeniden güçleniyor. Cihan, gerçeği öğrenmek için Melek’i hapishanede ziyaret ediyor. Melek, hamileliğini gizleyerek ilişkilerinin sona erdiğini söylüyor. Cihan’ın pişmanlığı tanıtıma damgasını vururken, yeni bölümde ikili arasında neler yaşanacağı büyük bir merak konusu haline geliyor.

'Siyah Kalp', 14. Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.