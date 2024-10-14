SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Sevilay’ın yakınlaşması dikkat çekerken Cihan ve Melek’in aşk dolu buluşması gözlerden kaçmıyor. Melek ve Nuh’un gerçeklerin ortaya çıkması için savaşları sürüyorken Şansalanlar konağında ortalık karışıyor. Sumru’nun Samet’e ‘Benim de sana söylemek istediğim bir şey var.’ demesi ‘Gerçekler ortaya çıkacak mı?’ sorusunu akıllara getiriyor. Cihan ve Sevilay’ın nikahında silahlı saldırı yaşanırken yapan kişinin Tahsin olma olasılığı akılara geliyor ve yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

REKLAM 'SİYAH KALP’İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Sevilay’ın nikah masasında “hayır” demesi herkesi şoka uğratırken Hikmet, öfkeden deliye döner. Sevilay’ın kararı Melek ve Cihan’ı mutlu eder. Nuh da beklemediği bu durum karşısında sevincini gizleyemez. Artık aşıkların önünde bir engel kalmazken herkes duyguları konusunda çekinmeden adımlar atar. Cihan ve Sevilay’ın ikizlere karşı duyguları artık Samet ve Hikmet tarafından açıkça fark edilir. Bu durum Sumru’yu iyice çıkmaza sokar. Sırrının ortaya çıkmasından korkan Sumru hala Melek ve Nuh’un tehdidi altındadır. Şansalanlar yaşanan krizleri atlatmaya çalışırken kendilerini beklenmedik tehlikenin ortasında bulurlar. Bu tehlike ise onlara en yakınlarından gelmiştir.

Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.