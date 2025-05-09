‘Siyah Kalp’te; Sumru, Halil'i vurdu

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 31'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

'SİYAH KALP’İN 31'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sumru, kendisini almaya Konya’ya gelen ailesiyle ona inanmadıkları için yüzleşti. Nilay’ın verdiği dilekçeyi gördükleri için kendisine inandıklarını düşünen Sumru, herkesi evinden kovdu. Daha sonra Nuh da Konya’ya giderek Sumru ile konuşmak istedi. Ama Sumru, aldığı kararın arkasında durdu ve Kapadokya’ya dönmedi.

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Sumru herkesi evden kovdu;

Sevilay, Nuh’un beyninde bir kitle olduğunu kendisinden gizlemesine çok sinirlendi. Sonrasında ise beraber doktora gittiler. İkili bir süre bu durumu kimseyle paylaşmamaya karar verdi. Cihan’ın Berlin’den gelen arkadaşı Perihan’ın yaptığı şaka ile herkesin bir anda yüreği ağzına gelse de gerçek hemen ortaya çıktı. Perihan’ın, Cihan’ın arkadaşı olmasına rağmen yaptığı şaka, Melek’i rahatsız etti. Geçmişte bir şeyler yaşamış olan Cihan ve Peri, Peri’nin yeniden bir adım atmaya çalışması üzerine karşı karşıya geldi.