Siyah pirinç nasıl pişirilir? Siyah pirinç pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Batı ülkelerinde popüler hâle gelmesi daha yenidir. Spor ve sağlıklı yaşam odaklı beslenme tarzlarının yaygınlaşmasıyla siyah pirince olan ilgi artmış, böylece farklı mutfakların tariflerinde yer almıştır. Bugün birçok ülkede salatalarda, çorbalarda ve ana yemeklerde kullanılmasının nedeni renkli görüntüsü, kendine özgü kokusu ve farklı dokusudur. Böylece yalnızca geleneksel Asya tariflerinde değil, modern mutfaklarda da tercih edilen bir ürün hâline gelir. İşte siyah pirinç tarifi ve siyah pirinç pişirme yöntemi…

SİYAH PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?

Siyah pirincin yoğun dokusu ve kendine has aroması farklı yemeklerle bir araya geldiğinde güçlü bir denge oluşturur. Izgara tavuk, fırında somon ya da hafif soslarla hazırlanan et yemekleri siyah pirincin karakterini tamamlar. Sebze ağırlıklı bir tabak isteyenler brokoli, kabak, havuç ve mantar gibi ürünlerle uyum sağlayan bir birleşim elde edebilir. Nar taneleri, avokado ve yeşillikler eklenerek hazırlanan salatalar siyah pirinci daha ferah bir hâle getirir. Yoğurtla hazırlanan hafif soslar sıcak servis edildiğinde pirincin yoğunluğunu yumuşatır.

REKLAM Haşlanmış nohut ve mısır eklemek de hem renk hem tat açısından daha zengin bir tabak sunar. Deniz ürünleriyle bir araya getirmek isteyenler hafif pişirilmiş karides ya da midye kullanabilir. 1 su bardağı siyah pirinç

2,5 su bardağı su veya sebze suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet kapya biber

1 adet havuç

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

İsteğe göre: limon suyu, mısır, nohut, mantar, çörek otu Siyah pirinç, kendine özgü kokusu ve yoğun dokusu ile klasik pirinç türlerinden ayrılır. Taneler sert yapıdadır. Bu yüzden pişirme süresi biraz daha uzun olur. İlk adım, pirinci duru su akana kadar yıkamak ve taneler arasındaki tozu uzaklaştırmaktır. Bazı kişiler siyah pirinci ıslatarak da hazırlar. Bu yöntem pişirme süresini kısaltır. Islatmak istemeyenler doğrudan pişirmeye geçebilir. Yine de tanelerin kısa süre suda bekletilmesi dokusunu daha dengeli hâle getirir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra sebzeler hazırlanır. Soğan küçük küpler hâline getirilir. Havuç ince dilimlenir ya da rendelenir. Kapya biber doğranır. Tencerenin tabanına zeytinyağı eklenir. Yağ ısınınca soğan eklenir ve yumuşayana kadar karıştırılır. REKLAM Soğanın aroması ortaya çıkınca sarımsak kısa süre çevrilir. Ardından havuç ve biber tencereye alınır. Sebzeler hafifçe renk aldığı anda siyah pirinç eklenir. Tanelerin sebzelerle karışması için birkaç kez çevrilir. Bu aşamanın ardından su ya da sebze suyu eklenir. Su miktarı tanelerin yapısına göre değişse de genellikle 2,5 su bardağı yeterli olur. Tencere kaynamaya başladığında ısı kısılır. Kapağı kapalı şekilde pirinç suyu yavaş yavaş çeker. Siyah pirincin pişme süresi beyaz pirince göre daha uzun olduğu için sabırlı olmak gerekir. Ortalama 40 dakika içinde taneler yumuşamaya başlar. Bazı siyah pirinç türleri daha sert olabilir. Böyle bir durumda kısa aralıklarla çok az sıcak su eklenebilir.

Pirinç piştikten sonra tencere ocaktan alınır. Kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirilir. Bu süre tanelerin tamamen oturmasını sağlar. Dinlenen pirinç çatal yardımıyla hafifçe havalandırılır. Üzerine ince kıyılmış maydanoz eklenir. Tuz ve karabiberle tatlandırılır. Yoğun aromalı bir ürün olduğu için yanında ekstra güçlü baharatlar kullanmaya gerek kalmaz. Limon suyu ya da çörek otu eklemek isteyenler bu aşamada kullanabilir. Servis ederken pirincin sıcak kalması dokusunu daha belirgin hâle getirir. Salatalar, sebze yemekleri ya da protein içeren tabaklarla birlikte kullanıldığında dengeli bir öğün ortaya çıkar. SİYAH PİRİNÇ PİŞİRME TEKNİĞİ Siyah pirinç hazırlarken kullanılan teknikler yemeğin kıvamını ve aromasını doğrudan etkiler. En temel yöntem tencere tekniğidir. Bu yöntemde pirinç, önceden yıkanır ve isteğe göre suda bekletilir. Ardından ölçülü su ile kısık ateşte yavaşça pişirilir. Bu süreçte tencerenin kapağını açmamak tanelerin buharla eşit biçimde yumuşamasını sağlar. Sebze suyu kullanmak isteyenler daha yoğun bir tat elde eder. Kavurma tekniği ise pirincin kokusunu belirgin hâle getiren bir yaklaşım sunar. Pirinç tencereye alınır ve yağ eklemeden kısa süre çevrilir. Bu adım tanelerin yüzeyini hafifçe kurutarak daha tok bir yapı oluşturur. Buharda pişirme tekniği ise daha hafif bir sonuç isteyenlere uygundur.

REKLAM Yıkanan siyah pirinç buharlı aparat üzerinde yavaşça hazırlanır. Bu yöntem tanelerin formunu korur ve daha sade bir tat verir. Fırın tekniği ise sebzelerle bir arada pişirmek isteyenlere hitap eder. Önceden haşlanan siyah pirinç sebzelerle harmanlanarak fırınlandığında hafif çıtır bir yüzey oluşur. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın pişirme sonunda dinlendirmek önemlidir. Taneler bu aşamada oturur ve ortaya daha dengeli bir yapı çıkar. Bu sayede siyah pirinç hem kendi tadını korur hem de hazırlanan tabak daha doyurucu bir kimliğe ulaşır. SİYAH PİRİNÇ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Siyah pirinci lezzetli bir kıvama getirmek için ön hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Taneler beyaz pirince göre daha sert olduğu için pişirmeden önce en az yarım saat suda bekletmek dokusunu yumuşatır ve pişme süresini kısaltır. Yıkarken akan suyun berraklaşmasını beklemek tanelerin yüzeyindeki fazlalıkları uzaklaştırır. Pişirme aşamasında su oranının doğru ayarlanması gerekir. Genellikle bir ölçü siyah pirince iki buçuk ölçü su kullanmak yeterli olur. Tencerede kaynama başladıktan sonra ısı düşürülür ve kapağı kapalı şekilde pişirmeye devam edilir. Taneler suyu yavaşça çektiği için pirinci karıştırmamak yapısının bozulmasını engeller.