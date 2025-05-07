Kamu yönetimi, vatandaşın günlük hayatına doğrudan dokunan kuralları, hizmetleri ve politikaları tasarlama sanatıdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, politika bilimi kavramlarını idari bilimlerin pratiğiyle birleştirerek dört yıllık lisans eğitimi sunar. Öğrenciler anayasa hukuku, yönetim bilimi, maliye, kamu politikası analizi, yerel yönetimler ve istatistik gibi modüller sayesinde hem kuramsal hem uygulamalı bir bakış açısı kazanır. E-devlet uygulamalarından bütçe simülasyonlarına, katılımcı bütçeleme atölyelerinden yapay zekâ destekli kamu hizmeti tasarımına kadar uzanan yenilikçi ders içerikleri, mezunları kamu sektörünün dijital dönüşümüne hazırlar.

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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü nedir sorusu, devletin karar alma mekanizmalarını ve kamu hizmetlerini yönetecek profesyonelleri yetiştiren disiplin cevabını doğurur. Program; siyasal düşünceler tarihi, anayasa hukuku, yönetim bilimi, örgüt teorisi, kamu maliyesi ve politika analiz yöntemlerini bütüncül biçimde ele alır. Öğrenciler, mevzuat okuma ve regülasyon taslağı yazma, kamu ihaleleri süreç analizi, vatandaş odaklı hizmet tasarımı ve kamu diplomasi kampanyaları gibi pratik çalışmalarda deneyim kazanır. Veri yönetimi dersiyle açık veri portalları üzerinden politika göstergelerinin görselleştirilmesini öğrenirler.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl? Yanıt sekiz yarıyıldır. İlk yıl siyaset bilimi temelleri, hukuk ve ekonomiye giriş yer alır. İkinci yılda istatistik, kamu yönetimi kuramları, Türkiye’nin idari yapısı ve anayasa hukuku dersleri öne çıkar. Üçüncü sınıfta kamu politikası analizi, yerel yönetimler, bütçe ve mali kontrol, personel yönetimi, etik ve yolsuzlukla mücadele modülleri bulunmaktadır. Dördüncü sınıfta e-devlet uygulamaları, stratejik planlama, afet yönetimi, kriz iletişimi ve ileri yönetim seminerleri seçmeli havuza dâhil olur. Öğrenciler bitirme projesinde gerçek belediye verileriyle bütçe analizi, performans programı veya stratejik plan taslağı hazırlar. Devlet Planlama Teşkilatı, Sayıştay veya belediye iştiraklerinde gönüllü stajlar önerilir. REKLAM SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları ne iş yapar? Kamuda kaymakamlık, idari yargı hâkimliği ve denetmenlik gibi kariyer sınavlarına girerek mülki idare amiri, müfettiş, kontrolör veya uzman yardımcısı olabilirler. Belediyelerde strateji geliştirme, insan kaynakları, mali hizmetler ve proje yönetim birimlerinde görev alırlar. Özel sektörde regülasyon uyum uzmanı, kamu ilişkileri danışmanı veya sürdürülebilirlik raporu analisti olarak çalışabilirler. STK’larda sosyal politika projeleri yürütür, düşünce kuruluşlarında politika analisti kimliğiyle rapor yazar. Uluslararası kuruluşlarda (OECD, UNDP) kamu yönetimi danışmanı veya program koordinatörü olarak istihdam edilme şansına sahiptirler.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları iş olanakları açısından kamu denetimi, yerel yönetim, düzenleyici kurumlar, kamu bankaları ve kalkınma ajanslarında geniş pozisyonlara erişir. İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının uzman kadroları; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi otoriteler, mezunlara uzman yardımcısı kontenjanı açar. Özel sektörde lobicilik firmaları, danışmanlık şirketleri, kamu ihale süreçlerine odaklı hukuk büroları ve yatırım danışmanlığı kuruluşları kamu yönetişimi bilgisine değer verir. Dijital politikalar alanında veri bilimi bilen mezunlar, açık veri inovasyon laboratuvarlarında politika veri analisti olarak öne çıkar. REKLAM SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları nerede çalışır? Ankara’da bakanlık merkez teşkilatları, valilikler, kaymakamlıklar, Sayıştay denetim grupları ve kalkınma ajansları; İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehir belediyelerinin strateji ofisleri; düzenleyici kurumların sektör komisyonları ve yerel kalkınma ajanslarının proje ekipleri ilk akla gelen alanlardır. Uluslararası perspektif arayan mezunlar, AB delegasyonları, OECD iyi yönetişim merkezi ve Dünya Bankası kamu sektör yönetimi birimlerinde yer alabilir. Akademik kariyer yolunda idari bilimler, bütçe ve maliye politikası, yerel yönetimler veya kamu politikası yüksek lisans programları popülerdir.