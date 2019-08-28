Siyasette 'hediye' tartışması sürüyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerde "hediye" tartışması sürüyor. Mardin Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet büyüğümüze hiçbir özel hediye verilmemiştir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Bu tür şeyler Sayıştay denetimlerinden geçmektedir. Devlet bu tarz şeylere imkan vermez" diye konuştu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ile görüşen eski bakan Veysel Eroğlu da “Beni herkes ‘hediye almayan Bakan’ olarak bilir…" ifadelerini kullandı.

Son günlerde siyasette süren "hediye" tartışmalarında açıklamalar arka arkaya geliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, "Hiçbir devlet büyüğümüze hiçbir özel hediye verilmemiştir. Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur" dedi.

"Bu bizim ne devlet geleneğimizde vardır ne de büyüklerimizin böyle bir şeye ihtiyaçları vardır." ifadelerini kullanan Yaman, şunları aktardı:

"Onlar da zaten böyle bir şeyi kabul etmezler. Bu tamamen iftiradır. Şehre gelen heyetlere zaman zaman şehirde telkari gibi üretilen ürünler sembolik olarak veriliyor. Bunlar da tek tek çok yüksek meblağlar değildir. Gelen heyetler kalabalık olunca bu ufak meblağlar farklı yekun tutabilir. Ancak hiçbir devlet büyüğümüze hiçbir özel hediye verilmemiştir. Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur."

Yaman, belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından yalan haberler yaptırılarak algı yaratılmak istendiğini söyledi.

SOYLU: ÖZEL BİR TEFTİŞ YAPTIRIYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kayyumdan hediye" iddialarıyla ilgili olarak "Bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Bu tür şeyler Sayıştay denetimlerinden geçmektedir. Devlet bu tarz şeylere imkan vermez" diye konuştu.

"Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden devlet büyüklerine yüksek meblağlı özel hediyeler alındığı" iddiasına ilişkin soru üzerine Soylu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman'ın konu hakkında açıklama yaptığını hatırlattı.

Açıklamada şehri dönem dönem ziyaret eden heyetlere yönelik harcamaların yer aldığını bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır ne de devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Herkes açık verebilir, bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çünkü çok cepheyle mücadele ediyoruz. Ucuz işlere eğer paçayı kaptırırsak Allah muhafaza bu millet bize bunun hesabını sadece bu dünyada değil, öteki dünyada da sorar."

VEYSEL EROĞLU: HERKES BENİ BİLİR

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski bakan Veysel Eroğlu ile "hediye" iddiasını konuştu. Eroğlu, "Beni herkes ‘hediye almayan Bakan’ olarak bilir…" dedi.

Sarıkaya yazısında görüşmeyi şu ifadelerle aktardı:

"Akşam saatlerinde eski Bakan Veysel Eroğlu aradı, sesi biraz öfkeliydi.

'Beni herkes ‘hediye almayan Bakan’ olarak bilir…' cümlesiyle söze girdi.

'Ne ben, ne de benimle beraber çalışan arkadaşlarım kesinlikle hediye almaz. Çünkü benim Bakanlığım döneminde yasaktır…' diye devam etti.

Beni aramadan önce Mardin Valisi Mustafa Yaman ile de konuştuğunu belirtti ve 'Kendisi de benim hediye almadığımı size söylemiş' dedi."