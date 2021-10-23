Siyasette istenmeyen adam kavramının ne anlama geldiği günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Siyasette 'istenmeyen adam ilan edilmesi' nasıl oluyor, ne anlama geliyor? Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Habertürk TV'de anlattı.

SİYASETTE İSTENMEYEN ADAM KAVRAMI NEDİR?

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, siyasette istenmeyen adam kavramı için "Elçilik kanunu var, 1969 Vizyana sözleşmesi var. Bu sözleşmeye göre elçiler bulundukları ülkenin yasalarına uymak durumundadırlar, iç işlerine karışmazlar diye çeşitli maddeler var. Ama tabi bunun bir boyutu var. Hangi türde iç işlerine karışıldı, ne söylendi? Ona göre tavır alınabilir. Bunun Latincesi "Persone Non Grata." İstenmeyen şahıs ilan ediliyor ve belli bir süre içinde, belirtilen süre içerisinde elçinin ülkeyi terk etmesi istenebiliyor. Bunu Amerika'yla Ruslar birbirlerinin diplomatlarına karşı yapıyorlar. Uluslararası alanda bu rastlanıyor. NATO'daki diplomatlarını geri çekti Rusya, Amerika'da onların bazı diplomatlarını casusluk nedeniyle istenmeyen şahıs ilan etti." şeklinde konuştu.