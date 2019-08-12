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Siyasi partilerden Kurban Bayramı ziyaretleri

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler tebrik ziyaretinde bulundu. AK Parti ve CHP heyetleri karşılıklı ziyarette bulunurken, MHP heyeti AK Parti'yi, DSP heyeti de CHP ve MHP'yi ziyaret etti

Kurban Bayramı

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ile Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Muhammet Koçak'dan oluşan MHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP'yi ziyaret etti.

BBP heyeti de MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. 

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