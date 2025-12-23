Siyasilerden asgari ücret açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2026 yılında yüzde 20'nin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: AÇLIK SINIRININ ALTINDA

CHP Genel Başkanı Özel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel, "AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30 bin liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39 bin lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti, sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanı, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var; ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok. İşte AK Parti’nin kara düzeni budur. Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır" ifadelerini kullandı.