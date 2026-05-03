Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi, vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

ÇELİK: RAHMETLE ANIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırrı Süreyya Önder'i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum. Hayatı boyunca barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi. Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız." ifadesini kullandı.