Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder mesajları | Son dakika haberleri

        Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder mesajları

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı. AK Parti Sözcüsü Çelik de, "Dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siyasilerden mesajlar

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi, vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

        ÇELİK: RAHMETLE ANIYORUZ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

        Sırrı Süreyya Önder, kabri başında anıldı
        Sırrı Süreyya Önder, kabri başında anıldı

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırrı Süreyya Önder'i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum. Hayatı boyunca barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi. Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü

        Aksaray'da, yalnız yaşayan Meryem Altınsoy (91), yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü