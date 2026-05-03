Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı | Son dakika haberleri

        Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

        TBMM Başkanvekili iken geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder, vefatının birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırrı Süreyya Önder, kabri başında anıldı

        Törene, Önder'in annesi Zeliha Önder, kızı Ceren Önder Kandemir, kardeşi Ali Önder, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bazı milletvekilleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

        AA'da yer alan habere göre Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından konuşan Bakırhan, hem kişiliği hem de mücadelesiyle önemli bir iz bırakan Önder'in yeri doldurulamaz bir kişi olduğunu söyledi.

        Bakırhan, "Türkiye için barış için önemli bir isimdi. Bunca şey yaşayıp hala gülebilmek, mücadele etmek ve umutlu olduğumuzu göstermek karşıdakileri şaşırtıyordu. En zor zamanlarda bile bu mücadeleyi bugünlere getirdik." ifadelerini kullandı.

        Önder'in barış vurgusuna dikkati çeken Bakırhan, şunları kaydetti: "Hiçbir zaman sözünü eksiltmedi, hep üzerine koydu. İnsanların barışı dile getirmeye çekindiği dönemlerde Sırrı Süreyya her zaman barışa inandı, barışı savundu, bizi de barışa inandırdı. Bunca baskı altında bile barışın mümkün olduğunu bize öğretti. Anadolu'da bir söz vardır. 'Sözü söz etmek.' Asıl olan, sözü söz edendir, barışı barış edendir. Bizler de söz veriyoruz. Siz yoldaşların huzurunda, onun sözünü söz edeceğiz. Barışı bir gün mutlaka bu ülkeye getireceğiz."

        REKLAM
        Sırrı Süreyya Önder'i andı
        Sırrı Süreyya Önder'i andı

        "BİZE ÇOK BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTIN, KALICI VE ONURLU BİR BARIŞ"

        TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise Önder'in toplumun geniş kesimlerinde derin bir iz bıraktığını belirterek, "Bugün buraya gelen ve gelemeyen herkes aynı hüzünle aynı duyguyla Sırrı Süreyya'yı anıyor. Bir yıl önce milyonlarca evde aynı yas yaşandı." dedi.

        Önder'in unutulmayacağını vurgulayan Buldan, şöyle devam etti: "Seni yalnızca gülüşünle, esprilerinle, güzel yüzünle anmıyoruz. Aynı zamanda insanlığını, cesaretini, ferasetini de örnek alıyoruz. Barışa olan inancını, barış için verdiğin emeği, sunduğun katkıyı da anıyoruz. Sen hep, 'Barış gelsin de ne zaman gelirse gelsin ama mutlaka gelsin.' derdin. Bize çok büyük bir miras bıraktın, kalıcı ve onurlu bir barış. Verdiğin emeğin, gösterdiğin çabanın, yürüttüğün mücadelenin ne kadar büyük olduğunu en iyi bilenlerden biriyim, bunun en yakın tanıklarındanım. Burada bir kez daha söz vermek istiyorum, barışı mutlaka getireceğiz ve sana armağan edeceğiz."

        REKLAM

        Ceren Önder Kandemir babasına hitaben yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

        Kandemir, "Babacığım, bugün buraya dostlarınla geldik. Bedenen yanımda olmadığın bu bir yılda hem kendi dünyamızda hem de dışarıda yaşananları sana anlatmak istiyorum. Dostlarınla bir gün bile ayrılmadık, birbirimize tutunarak teselli bulmaya çalıştık." dedi.

        Aile olarak Önder'in hatırasını yaşatmaya devam ettiklerini dile getiren Kandemir, "Can (torunu) bazen seni görüntülü aramak istese de kısa sürede durumu kavradı. Eve gelenlere fotoğraflarını gösteriyor, herkese senden bahsediyor. Buraya geldiğimizde kozalaklar toplayıp dedemin bahçesi, diyerek diziyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor. Koca dünyaya gelince savaşlar çıktı, filler tepişti. Ama ülkemizde barışın inadı devam ediyor hala." diye konuştu.

        Babasının hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini kaydeden Kandemir, daha sonra babasının sesinden Adıyamanlı türkücü Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Kahtalı'nın şiirini dinletti.

        Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder de yağmurlu havada kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini iletti. Tören, edilen duaların ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gelecek nesillere "Kürsübaşı Geceleri" ile aktarılıyor

        Elazığ'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan, anonim türküler, hoyratlar ve gazellerden oluşan Harput musikisi ve halk oyunları, "Geleneksel Kürsübaşı Geceleri" ile gelecek nesillere aktarılıyor (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü