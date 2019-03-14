Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından Sarı-Lacivertliler önceki döneme göre daha derli toplu bir görüntü verse de bir türlü sonuçlarda istikrar sağlayamadı. Küme düşme hattından da bir türlü uzaklaşamayan Kanarya'da Ersun Yanal'ın bazı tercihleri kamuoyunda eleştirildi.
Yanal'ın tartışılan tercihlerinden biri de Mehmet Topal'ın sürekli olarak ilk 11'de tercih etmesi oldu. Tecrübeli orta sahanın özellikle yaptığı pas hataları sebebiyle tepki gösteren bir kesim taraftar, bu tercih sebebiyle Ersun Yanal'a eleştiriler yöneltirken Jailson'un tercih edilmesi yönünde fikir belirtti.
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; teknik direktör Ersun Yanal ise bu eleştirileri doğru bulmuyor. Mehmet Topal'ın önemli bir oyuncu olduğunu düşünen Ersun Yanal milli oyuncuyla ilgili, "Herkes Mehmet Topal'ın top bizdeyken neler yaptığına bakıyor. Evet sadece bu taraftan bakarsanız eleştirilecek yönler bulabilirsiniz. Fakat bir de top rakipteyken neler yaptığına bakın. Takım için çok önemli bir rolü var. Rakibi karşılamada, alan kapatmada, savunma yerleşiminde, adam takibinde çok kritik işler yapıyor. Bu takımın en önemli parçalarından biri" ifadelerini kullandı.
Mehmet Topal'ın genel olarak ortaya koyduğu performanstan memnun olan Ersun Yanal, zorunlu haller dışında Mehmet Topal'a forma vermeyi sürdürmeyi planlıyor.
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