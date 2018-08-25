SKA Energiya - Luch Vladivostok rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. SKA Energiya, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Luch Vladivostok takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 11:00. Maç öncesi SKA Energiya 10 puanla 8. sırada, Luch Vladivostok 8 puanla 15. sırada bulunuyor. SKA Energiya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Luch Vladivostok, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SKA Energiya kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.20, Luch Vladivostok sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

SKA Energiya önceki hafta Kuban Krasnodar mücadelesinde 5-0 kazandı.

Luch Vladivostok, Tyumen karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan SKA Energiya, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Luch Vladivostok, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Luch Vladivostok 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ