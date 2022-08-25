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Skoda gelecekten ipucu verdi!

Çek üretici Skoda, yeni tasarım dilini göstermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan Vision 7S isimli konseptin, markanın güncel modellerine göre daha dinamik hatlara sahip olduğu görülüyor. Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip araçta, sürdürülebilir materyallere yer verildiği belirtildi

Skoda gelecekten ipucu verdi!
HABERTURK.COM

Skoda, gelecek modellerine ışık tutan yeni bir konsept tanıttı. Vision 7S isimli otomobilin,
yedi kişilik oturma kapasitesi sahip olduğu ve kabininin de sürdürülebilir materyallerle şekillendirildiği kaydedildi.

Çek markanın yeni tasarım dilinin ilk konsept aracı olan tamamen elektrikli Vision 7S'te, üç koltuk sırası bulunurken, aracın kullanışlılık olarak da çeşitli çözümler sunduğu belirtildi.

Vision 7S'in kabin içinde ise simetrik bir tasarımın yanı sıra kapılara kadar uzanan ön konsol dikkat çekiyor.

Yeni tasarlanmış direksiyona yer verilen araçta, entegre çocuk koltuğu alışılmışın aksine orta konsolda bulunuyor. Ön koltukların sırtlıkları, ikinci ve üçüncü sıradaki yolcular için multimedya cihazları için tutucularla donatılırken ve bu kısımlarda sırt çantalarına yer verilmiş durumda.

2 FARKLI MODA GİRİYOR

Öte yandan Skoda'nın konsept otomobili sürüş ve dinlenme olmak üzere iki farklı modda kullanılabiliyor. Sürüş modunda, tüm kontroller ideal konumlarına ayarlanıyor ve sürüş sırasında ilgili tüm bilgileri görüntülemek için merkezi dokunmatik ekran dikey olarak hizalanıyor.

Dinlenme modu ise araç şarj olurken veya dinlenmek için durulduğunda etkinleştirilebiliyor. Bu modda direksiyon ve gösterge paneli öne doğru kayıyor. Böylece birinci ve ikinci sıra koltuklar için daha rahat bir oturma pozisyonu ayarlanabiliyor.

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