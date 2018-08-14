Skype ile görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Ücretsiz görüntülü konuşma bugün o kadar yaygın ki bir çok mesajlaşma uygulaması bu özelliği içinde barındırıyor. Görüntülü çağrılar da en çok tercih edilen uygulamalardan biri de Skype. VoIP teknolojisini kullanılan Skype ile 1 çağrıda 10 farklı kişi ile görüşme yapabilir, aynı çağrı üzerinden görüşmeye dahil etmek istediğiniz kişileri seçebilirsiniz. İşte bu özelik de Skype’ı rakiplerinden ayırır Sesli olarak görüşmeye katılabilmek için kamerası olan bir bilgisayara ya da akıllı bir telefon sahip olmak yeterlidir.

Ayrıca mesajlaşırken de grup halinde yazışabilirsiniz. Skype’ın toplu mesajlaşma özelliğini kullanarak bir grup oluşturun ve listenizden istediğiniz kişileri bu gruba dahil edin. Ayrıca grup yönetici olduğunuz zaman gruptan çıkarma da yapabilirsiniz. Ancak gruptaki herkes yeni isim ekleyebilir. Eğer Skype grubundan yönetici iken siz çıkarsanız gruba eklediğiniz ilk kişi yönetici olacaktır. İşte Skype görüntülü çağrı işlemi hakkında bilmeniz gerekenler...

SKYPE’DA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA NASIL YAPILIR?

Skype’ ınız açıksa görüntülü çağrı alabilirsiniz demektir. Çağrılar ekranına düşer ve ağrıyı yanıtlamak için çağrı yap düğmesine dokunmanız yeterlidir. Çağrıyı yanıtlamak istemezseniz de çağrıyı sonlandır seçeceğine dokunmalısınız. Peki Skype’da görüntülü çağrı nasıl yapılır? Aşağıdaki adımları izleyin...

-Skype’ınızı açın ve çağrı yapmak istediğiniz kişiyi veya grubu bulun.

-Görüntülü çağrı yap düğmesini (Sesli çağrı yapmak isterseniz de Çağrı yap düğmesini seçin

-Çağrı veya görüntü düğmesini seçin.

-Çağrınız sona erdiğinde çağrıyı bitirmek için çağrıyı sonlandır düğmesini seçin.

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