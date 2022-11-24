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Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir'e rüşvet soruşturması

Slovakya polisi, ülkenin Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir'e rüşvet soruşturması
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na soruşturma
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HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kazimir'in avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada müvekkilinin yanlış yapmadığını, suçlu olmadığını ve soruşturmaya itiraz edeceklerini açıkladı.

Savcılar 2021 yılında da Kazimir hakkında rüşvet suçlamasında bulunmuştu.

İddianamede Merkez Bankası Başkanı Kazimir'in Imrecze'ye verilen 50.000 Euro'luk rüşvete aracılık ettiği iddia edilmişti. Kazimir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendimi suçlu hissetmiyorum. İddianamede yer alan bilgiler gerçek değildir" demişti.

Ancak sonrasında dosya düşürülmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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