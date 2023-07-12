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        Slovakya nerede, hangi kıtada yer alır? Slovakya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        1918 yılında kurulmuş olan Çekoslovakya'yı meydana getiren iki devletten bir tanesi olan Slovakya; 1993 yılında ülkenin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılması neticesinde kurulmuştur. Karpat Dağları'nın ülkenin neredeyse tamamını kaplaması sebebiyle oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan Slovakya'nın iklimi, karasal iklim ile ılıman iklim arasındadır. Ekonomisi otomotiv ve elektronik sanayisine dayanan Slovakya, aynı zamanda yer altı kaynakları açısından da oldukça zengindir. Peki, Slovakya başkenti neresidir? Slovakya hangi kıtada yer almaktadır?

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 16:40
        Slovakya nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Günümüzde parlamenter demokrasi ile yönetilmekte olan Slovakya, doğum oranlarının oldukça düşük olması sebebiyle seyrek nüfuslu ülkeler arasında yer almaktadır. Peki, Slovakya nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Slovakya bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

        Slovakya Nerede?

        Slovakya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Avrupa olacaktır. Orta Avrupa’da konumlanmış bir ülke olan Slovakya; kuzeyde Polonya, güneyde Macaristan, doğuda Ukrayna, batıda ise Çekya ve Avusturya ile komşudur. Oldukça dağlık bir araziye sahip olan Slovakya, herhangi bir denize kıyısı olmaması ile de dikkat çekmektedir.

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        1918 yılında kurulan Çekoslovakya’da, 1989 yılında Kadife Devrim adı verilen bir gelişme yaşanmış ve ülkede bir yumuşama dönemi başlamıştır. Bu yumuşamanın ardından, 1992 yılında hem Çek Cumhuriyeti’nde hem de Slovakya’da ayrı ayrı seçimler gerçekleşmiş ve bu seçimlerden sonra iki ülkenin birbirinden ayrılması gündeme gelmiştir. Aynı yıl, iki ülke arasında yapılan görüşmelerde ayrılık karar alınmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştır. Günümüzde Slovakya Cumhuriyeti ismiyle varlığını sürdüren ülke 2004 yılında hem NATO’ya hem de Avrupa Birliği’ne üye olmuştur.

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        Slovakya Başkenti

        Bir Orta Avrupa ülkesi olan Slovakya’nın başkenti, Bratislava’dır. Tuna nehrinin kıyısında ve Avusturya ile Macaristan sınırının yakınında bulunan Bratislava, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığı için günümüzde kozmopolit bir yapıya sahiptir. En küçük Avrupa şehirlerinden bir tanesi olmasına rağmen tarihi dokusunu korumuş olan bu başkent, her yıl çok sayıda turisti ağırlamakta ve sahip olduğu devlet binaları, müzeleri ve tiyatroları ile de oldukça ilgi çekmektedir.

        Slovakya Nüfusu

        2023 verilerine göre Slovakya’nın nüfusu 5 milyon 447 bin 11 kişiden meydana gelmektedir. Ülke nüfusunun yaklaşık %80’i Slovaklardan meydana gelmektedir ve Slovaklar genellikle ülkenin güney bölgesinde yaşamaktadırlar. Slovakların haricinde nüfus içinde %8’lik bir oranla Macarlar, %2 ile de Romenler de yaşamaktadır. Bunların haricinde oldukça kozmopolit bir yapısı olan ülkede Alman, Polonyalı, Ukraynalı gibi çeşitli etnik gruplara da rastlamak mümkündür. Dini inanç konusunda ise ülke nüfusunun yaklaşık olarak %80’i Hristiyanlık inancına mensuptur.

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        Slovakya Para Birimi

        Slovakya’nın resmi para birimi Euro’dur. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Slovakya; 2009 yılında, Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu Euro Bölgesi’ne katılmış ve bu tarihten itibaren Euro’yu resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştır.

        Slovakya’nın Avrupa Birliği öncesi kullanmış olduğu para birimi ise Slovak korunasıdır ve bu para birimi 1993 ile 2009 yılları arasında tedavülde kalmıştır.

        Slovakya Bayrağının Anlamı

        Beyaz, mavi ve kırmızıdan oluşturulmuş üç yatay şeritten meydana gelen; sol üst köşesinde de devlet armasının bulunduğu Slovakya bayrağı; 1993 yılında günümüz şeklini almıştır. Bayrak üzerinde yer alan beyaz renk ülkenin dağlarını, mavi renk nehir ve gölleri, kırmızı renk ise ülkenin bağımsızlığını sembolize etmektedir.

        Slovakya Şehirleri

        Slovakya 8 ayrı bölgeden ve 19 şehirden meydana gelmektedir. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Bratislava
        • Kösice
        • Nitra
        • Poprad
        • Presov

        Slovakya Türkiye Saat Farkı

        Slovakya ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’dir ve Türkiye yerel saati Slovakya’dan 1 saat ileridedir.

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