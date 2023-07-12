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        Sırbistan nerede, hangi kıtada yer alır? Sırbistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        1992 yılında dağılan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içinde yer alan 6 ülkeden bir tanesi olan ve Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Karadağ ile bir birlik oluşturan Sırbistan; 2006 senesinde bu birliğin de dağılmasıyla yeniden egemen bir devlet olmuştur. Günümüzde parlamenter bir demokrasi ile idare edilen Sırbistan'ın ekonomisi, çoğunlukla sanayi ve hizmet sektörüne dayanmaktadır. Bölgeler, ilçeler ve belediyeler şeklindeki bir idari yapılanmaya sahip olan Sırbistan hangi kıtada yer almaktadır? Sırbistan başkenti neresidir?

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 16:39
        Sırbistan nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Karasal ve Akdeniz olmak üzere iki farklı iklimin egemen olduğu Sırbistan’da özellikle karasal iklimin hâkim olduğu bölgelerde kışlar oldukça sert geçmektedir. Peki, Sırbistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Sırbistan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

        Sırbistan Nerede?

        Sırbistan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Avrupa kıtası olacaktır. Avrupa’nın güneydoğusunda ve Balkanlar olarak adlandırılan coğrafyada konumlanmış olan Sırbistan; doğuda Bulgaristan ve Romanya, batıda Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, kuzeyde Macaristan, güneyde ise Kosova ve Kuzey Makedonya ile komşudur. 2006 yılında Karadağ’ın bağımsız bir devlet olması üzerine Sırbistan, denizler ile olan bağlantısını kaybetmiştir.

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        Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılması üzerine 2003 yılında Karadağ ile birlikte bir birlik oluşturan Sırbistan, 2006 yılında Karadağ’ın ayrılmasının ardından Sırbistan Cumhuriyeti olarak yoluna devam etmiştir. Gelişmişlik düzeyi bakımından, üst orta gelir grubundaki ülkeler arasında yer alan Sırbistan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası organizasyonlara da üyedir. Ayrıca Sırbistan, 2014 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne üye olmak adına müzakereler yürütmektedir.

        Sırbistan Başkenti

        Önemli bir Balkan devleti olan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dır. Aynı zamanda Sırbistan’ın en büyük şehri de olan Belgrad, Balkan coğrafyasının en gelişmiş ve en renkli başkenti olarak değerlendirilmektedir. Tarihi günümüzden 9 bin sene öncesine dayanan Belgrad; yeşil doğası ile de dikkat çeken bir şehirdir. Tuna ve Sava nehirlerinin tam kesişme noktasında yer alan bu şehir, turizm açısından da oldukça gelişmiştir. Şehir sahip olduğu mimari eserler ve büyük bir çeşitlilik gösteren kültürüyle, Sırbistan’ın en çok turist çeken şehri konumundadır.

        Sırbistan Nüfusu

        2023 verilerine göre Sırbistan’ın nüfusu 8 milyon 700 bin kişiden meydana gelmektedir. Sırpçanın resmi dil olarak konuşulduğu Sırbistan’da nüfusun yaklaşık %83’ü Sırplardan meydana gelmektedir ve çoğunluk olan Sırp nüfusunu %4 ile Macarlar, %2 ile Boşnaklar, %1 ile de Karadağlılar takip etmektedir. Geriye kalan %10’luk nüfus ise Türkler, Slovaklar, Hırvatlar ve Arnavutlar gibi çeşitli etnik gruplardan oluşmaktadır.

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        Sırbistan Para Birimi

        Sırbistan’da kullanılmakta olan resmi para biriminin adı Sırp dinarıdır. Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 2003 yılında piyasalara tanıtılan Sırp dinarı; Sırbistan-Karadağ Birlik Devlet Birliği döneminde de kullanılmıştır. Sırbistan’ın yanı sıra, Kosova’da Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de Sırp dinarı kullanılmaktadır.

        Sırbistan Bayrağının Anlamı

        Yugoslavya’nın dağılmasından kısa bir süre sonra 2004 yılında tasarlanan ve 2010 yılında yapılan düzenlemelerle de son şeklini almış olan Sırbistan bayrağı; kırmızı, mavi, beyaz renkten oluşan üç yatay şeritten ve bayrağın sol tarafında yer alan Sırbistan armasından meydana gelmektedir. Sırbistan bayrağında kırmızı vatan için dökülen kanları, mavi özgürlüğü, beyaz ise Sırp çocuklarını besleyen anne sütünü temsil etmektedir. Ayrıca kırmızı, mavi ve beyaz renkleri, bir bütün olarak Panslavizm’i de temsil etmektedir.

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        Sırbistan Şehirleri

        5 farklı istatistiksel bölgeden meydana gelen Sırbistan’da toplam da 24 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Belgrad
        • Novi Sad
        • Novi Pazar
        • Vranje
        • Cacak

        Sırbistan Türkiye Saat Farkı

        Türkiye ile Sırbistan arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Sırbistan’dan 1 saat daha ileridedir.

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