Smashing Pumpkins'ten yeni albüm

Amerikalı alternatif rock grubu Smashing Pumpkins, uzun bir aradan sonra yepyeni bir albümle hayranlarını sevindirdi.

En son 10 yıl önce grubun orijinal üyeleriyle bir albüm yayınlayan Smashing Pumpkins'in 'Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.' adlı yeni albümü 16 Kasım'da çıkacak.

Özellikle 1990'ların ilk yarısında “Yeni Nirana” diye anılan, karizmatik solisti BillyCorgan'la adından söz ettiren grup 2000 yılında dağılmıştı. Dünya çapında 30 milyondan fazla albüm satan grup 2006'da yeniden bir araya gelip bir albüm yapıp turneye çıktı. Grup 2009'da yeniden dağıldı. Solist Billy Corgan yeni müzisyenlerle yoluna devam edip albümler yayınladı. Yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından grubun ilk kadrosundan James Iha ve Jimmy Chamberlin 2018 Şubat ayında yeniden Corgan'la bir araya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Smashing Pumpkins'in 8 şarkılık yeni albümünün ilk single'ı 'Silvery Sometimes (Ghosts)' dün yayınlandı.