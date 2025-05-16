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        Haberler Dünya Amerika Smokey Robinson hakkında cinsel saldırı iddiası | Dış Haberler

        ABD'li sanatçı Smokey Robinson hakkında cinsel saldırı iddiası

        ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Smokey Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 03:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 03:24
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        Smokey Robinson hakkında cinsel saldırı iddiası
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        Los Angeles yetkilileri, Robinson'un yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını iddia eden 4 eski temizlik görevlisinin mahkemeye başvurması üzerine harekete geçti.

        Yetkililer, Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ünlü sanatçı hakkındaki suçlamaların "aktif olarak soruşturduğu" açıklandı.

        AA'nın haberine göre; 85 yaşındaki sanatçının avukatı iddiaları reddetti. Avukat, "Mahkemenin Robinson'un yanlış bir şey yapmadığına dair bir karar verileceğinden eminim." dedi.

        OLAY

        Robinson'un dört eski temizlik görevlisi, sanatçının yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları iddiasıyla ay başında dava açmıştı.

        Dört kadın, 2007-2024 yılları arasında uğradıkları saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Smokey Robinson
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