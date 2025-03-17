Bir dönemin en ünlü Victoria's Secret modellerinden biri olan Miranda Kerr, 2015'ten bu yana birlikte olduğu ve 2017'de evlendiği Evan Spiegel ile mutlu birlikteliğinin sırrını açıkladı. Snapchat'in kurucusu olan milyarder iş insanı Evan Spiegel ile evliliğinden üç, eski eşi Orlando Bloom'dan da bir olmak üzere dört çocuk annesi olan Miranda Kerr, mutlu evliliğin sırrını; "denge ve birbirinden öğrenme" olarak tanımladı.

"Ben ondan öğreniyorum, o benden öğreniyor. Birbirimizle dengeyi kuruyoruz. 11 yıldır birlikteyiz ve o benim en sevdiğim kişi" diyen 41 yaşındaki Avustralyalı model, 34 yaşındaki ABD'li eşi Evan Spiegel ile çift olarak hem birbirlerini hem de aile zamanlarını öncelik haline getirdiklerini belirtti.

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Önceliği aileye ve birbirlerine vermenin ilişkilerinde çok önemli olduğunu söyleyen Miranda Kerr, eşi için; "O, tam bir aile babası" nitelendirmesi yaptı. Kerr; "Bu yüzden bizi kırmızı halıda gördüğünde herkes, 'Vay canına, Miranda, dışarıda mısın?' diyordu. Dürüst olmak gerekirse, Evan ve ben içeride kalmayı tercih ediyoruz ama arada sırada anne ve baba da dışarı çıkmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Miranda Kerr ve Evan Spiegel, 2017'de sadece 45 arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girmişti.

Çiftin 9 yaşında Pierre, 6 yaşında Hart ve 5 yaşında Myles adlarında 3 oğlu oldu.

Miranda Kerr'in Orlando Bloom ile evliliğinden 13 yaşında Flynn adında bir oğlu daha var. Kerr, hem eski eşi Bloom, hem de onun nişanlısı Katy Perry ile yakın ilişkisini sürdürüyor ve büyük bir aile olduklarını söylüyor.