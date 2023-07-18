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        Sofia Vergara ve Joe Manganiello boşanıyor

        2015'te evlenen Sofia Vergara ve Joe Manganiello boşanıyor. Ortak bir açıklama yapan Vergara ve Manganiello, "Mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:54
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        'Modern Family' dizisiyle tanınan Sofia Vergara, kendisi gibi oyuncu olan Joe Manganiello ile 2015'te nikâh masasına oturmuştu.

        Ünlü çiftten kötü haber geldi.

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        "BOŞANMAK GİBİ ZOR BİR KARAR ALDIK"

        Sofia Vergara ve Joe Manganiello, boşanma kararı aldı. Ortak açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı: Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.

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        "BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLAR"

        Sofia Vergara ve Joe Manganiello'ya yakın bir kaynak ise "Sofia ve Joe bir süredir ayrı yaşıyorlar. Gelecekleri hakkında düşünmek için birbirlerinden uzaklaştılar" dedi.

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        "SOFIA HARİKA GÖRÜNÜYORDU"

        Öte yandan Joe Manganiello yıllar önce konuk olduğu The Jess Cagle Show'da, Sofia Vergara'yı ilk kez bir partide gördüğünde neler hissettiğini anlatmış ve "Sofia harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım. Ama o dönem Nick Loebb ile nişanlı olduğu için yanına gidip onunla tanışmadım. Sonra Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana 'Merhaba' demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım. Çünkü Sofia'nın nişanlısı da partide sanıyordum. Ancak konuşmanın ilerleyen dakikalarında nişanlısından ayrıldığını öğrendim" demişti.

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        Partiden birkaç hafta sonra Sofia Vergara, nişanlısından ayrıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına; "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin?" dediğini ifade etmişti.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon

        #Sofia Vergara
        #Joe Manganiello
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