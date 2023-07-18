Sofia Vergara ve Joe Manganiello boşanıyor

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"SOFIA HARİKA GÖRÜNÜYORDU"

Öte yandan Joe Manganiello yıllar önce konuk olduğu The Jess Cagle Show'da, Sofia Vergara'yı ilk kez bir partide gördüğünde neler hissettiğini anlatmış ve "Sofia harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım. Ama o dönem Nick Loebb ile nişanlı olduğu için yanına gidip onunla tanışmadım. Sonra Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana 'Merhaba' demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım. Çünkü Sofia'nın nişanlısı da partide sanıyordum. Ancak konuşmanın ilerleyen dakikalarında nişanlısından ayrıldığını öğrendim" demişti.