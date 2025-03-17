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        Haberler Gündem İstanbul Şoför patronunu rehin aldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Şoför patronunu rehin aldı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Maltepe'deki bir iş merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Patronunun odasına gizli kamera yerleştiren şoför durum ortaya çıkınca adamı rehin aldı. Polisi görünce de kaçtı. Ama çok geçmeden geri döndü. Bu kez de kurşun yağdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:02
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        Şoför patronunu rehin aldı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Maltepe'deki bir iş merkezinde korku dolu anlar yaşandı.

        Patronunun odasına gizli kamera yerleştiren şoför durum ortaya çıkınca adamı rehin aldı.

        Polisi görünce de kaçtı. Ama çok geçmeden geri döndü. Bu kez de kurşun yağdırdı.

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