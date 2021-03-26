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Babasının boğazını kesti! Sofrada vahşet!

Sivas'ın Zara ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burhan Aydın (33),sofrada yemek yedikleri sırada tartıştığı babası Şaban Aydın'ı (56) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

BABA KATİLİ! Son dakika: Babasının boğazını kesti! VİDEO HABER
Babasının boğazını kesti! Sofrada vahşet!
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DHA

Sivas'ta, dün gece saatlerinde, Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın (33),babası Şaban Aydın (56) ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı.

BABA, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA VE OĞUL BİRLİKTE YAŞIYORDU

Jandarma ekipleri ise Burhan Aydın'ı gözaltına aldı. Şaban Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.

SOFRADA YEMEK YERKEN BIÇAKLAMIŞ

Şaban Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ekinli köyüne götürüldü. Zara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusuna devam edilen Burhan Aydın'ın, babasını sofrada yemek yedikleri sırada bıçakladığı, olaydan sonra da köy dışına kaçtığı belirlendi. Aydın'ın, köyden 3 kilometre uzaklıkta yakalandığı öğrenildi.

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